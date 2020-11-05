Эксперты составили список самых экономных электромобилей

Эксперты автопортала MMR опубликовали рейтинг лучших актуальных электромобилей с точки зрения расхода ими энергии.



При составлении топ-10 учитывались реальные, полученные в результате испытаний, показатели энергопотребления.



В десятку лучших, в порядке возрастания экономичности, вошли такие модели, как: Volkswagen ID.3 1st (16,6 кВт/100 км, запас хода – более 420 км), Nissan Leaf (16,4 кВт/100 км, 385 км), Opel Corsa-e (16,4 кВт/100 км, около 330 км), Peugeot e-208 (16,4 кВт/100 км, 340 км), Renault ZOE (16,1 кВт/100 км, 395 км), BMW i3 (16,1 кВт/100 км, более 300 км), Mini Cooper SE (15,6 кВт/100 км, около 270 км), Hyundai Kona Electric (15,4 кВт/100 км, 305 км), Hyundai Ioniq Electric (15,3 кВт/100 км, около 300 км).



Абсолютным же лидером рейтинга стала Tesla Model 3 с показателем 15,3 кВт/100 км и запасом хода на одном заряде около 500 км.

