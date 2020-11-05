В Филадельфии наблюдателям от штаба Трампа суд разрешил подойти ближе к бюллетеням

Суд в Филадельфии разрешил наблюдателям от штаба президента США Дональда Трампа следить за подсчетом голосов с расстояния не более 1,82 метра, сообщает издание The Philadelphia Inquirer.



Так наблюдатели смогут проследить за "всеми аспектами" обработки голосов, сказала судья Кристин Кэннон.



Штаб Трампа в Филадельфии ранее заявил, что его наблюдателей держат слишком далеко от бюллетеней, чтобы они могли убедиться в их подлинности. В частности, один из наблюдателей заявил в суде, что некоторые столы, где пересчитывают голоса, находятся почти в 30 метрах от них.



В четверг Дональд Трамп призвал остановить подсчет голосов и не считать бюллетени, поступившие по почте уже после закрытия избирательных участков. В этом году таких голосов беспрецедентно много, поэтому во многих штатах подсчет затянулся.

