Зеленский уволил трех глав ОГА

Президент Владимир Зеленский уволил глав Одесской, Ивано-Франковской и Сумской облгосадминистраций. Указы были обнародованы на сайте офиса президента в четверг, 5 ноября. Зеленский уволил глав Одесской ОГА Максима Куцого, Ивано-Франковской ОГА Виталия Федорова, Сумской ОГА Романа Грищенко.



Так, Виталий Федорив уволен с должности главы Ивано-Франковской ОГА согласно поданному им заявлению, Максим Куцый – с должности главы Одесской ОГА, Роман Грищенко – с должности главы Сумской ОГА.



11 октября 2019 года Зеленский назначил Максима Куцего главой Одесской ОГА.



11 марта 2020 года Зеленский назначил главой Сумской ОГА Романа Грищенко.



24 апреля 2020 года Зеленский назначил Виталия Федорива главой Ивано-Франковской областной государственной администрации после ухода с этой должности в феврале 2020 года нынешнего премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля.



4 ноября Кабинет министров Украины согласовал увольнение глав областных государственных администраций в Одесской, Ивано-Франковской и Сумской областях.

