В ЛНР заявили, что Киев не предоставил дорожную карту по Донбассу

Киев не предоставил самопровозглашенным Луганской и Донецкой народным республикам обещанную ранее "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе, заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе контактной группы Родион Мирошник.



Ранее полпред РФ в контактной группе по Донбассу Борис Грызлов заявил, что Киев взял обязательство представить свою "дорожную карту" по урегулированию конфликта в Донбассе.



"Ни республики, ни ОБСЕ, насколько нам известно, сам документ, предлагаемый Киевом, еще не видели. И неизвестно когда увидят", - заявил Мирошник. По его словам, глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук ранее заявлял, что на разработку данного документа украинским властям потребуется неделя, в среду этот срок истек.

