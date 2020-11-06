В Париже из-за коронавируса ввели ограничения даже на доставку еды

Во Франции, где до 14 декабря будет действовать режим чрезвычайного положения в сфере охраны здоровья, вводят новые коронавирусные ограничения. Так, в Париже с пятницы ужесточат работу сервисов по доставке еды.



Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на французские СМИ.



Власти столицы Франции запретили работу ресторанов на вынос и доставку еды в период с 22:00 до 06:00 по местному времени.



Эта мера направлена на то, чтобы ограничить скопления людей, которые, по данным парижской полиции, зачастую собираются у входов в рестораны и другие заведения в ночное время, при этом не соблюдая дистанцию и остальные меры предосторожности.



В целом во Франции с 30 октября по 1 декабря действует режим повсеместной изоляции. Работу продолжают предприятия оптовой торговли, школы и дошкольные учреждения, учреждения внешкольных занятий, отели, все структуры здравоохранения и общественный транспорт.



Храмы и молельные дома остаются открытыми, но религиозные церемонии запрещены. В похоронах не могут участвовать более 30 человек, в бракосочетаниях - более шести.



Магазины, которые торгуют товарами не первой необходимости, а также рестораны, кафе и бары закрыты. При этом заведения общепита могут торговать на вынос.

