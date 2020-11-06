Цена биткойна превысила отметку в $15 тыс. впервые с января 2018 года

Биткойн в ходе торговой сессии дорожал на 9,06%, в пике достигая отметки в $15,304 тыс., свидетельствуют данные CoinDesk на 19:15 мск.



В последний раз стоимость биткойна поднималась выше $15 тыс. за штуку в январе 2018 года.



По данным на 19:50 мск, курс биткойна находился на уровне $15,215 тыс. за штуку.



Биткойн - децентрализованная система одноименной криптовалюты на основе технологии блокчейн, которую может "добывать" (эмитировать) любой пользователь - участник системы. Для этого нужно создавать новые блоки системы.



Концепция системы была опубликована в ноябре 2008 года ее автором (возможно, коллективом авторов) под псевдонимом Сатоси Накамото, но пик популярности биткойна произошел лишь в последние годы. Эмиссия биткойна естественным образом ограничена, и в настоящий момент большая часть биткойнов уже "добыта".

