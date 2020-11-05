Штаб Трампа объявил об иске против Невады за мошенничество при подсчете голосов

Штаб Трампа объявил об иске против Невады за мошенничество при подсчете голосов

Бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл, входящий в предвыборный штаб действующего американского лидера Дональда Трампа, объявил в ходе пресс-конференции в Лас-Вегасе о подаче иска против штата Невада из-за мошенничества с подсчетом голосов. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.

"В этой стране недопустимо проводить подсчет незаконных голосов, и именно это происходит в Неваде", - заявил Гренелл.