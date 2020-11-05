Штаб Трампа объявил об иске против Невады за мошенничество при подсчете голосов

Бывший исполняющий обязанности директора Национальной разведки США Ричард Гренелл, входящий в предвыборный штаб действующего американского лидера Дональда Трампа, объявил в ходе пресс-конференции в Лас-Вегасе о подаче иска против штата Невада из-за мошенничества с подсчетом голосов. Об этом в четверг сообщил телеканал Fox News.



"В этой стране недопустимо проводить подсчет незаконных голосов, и именно это происходит в Неваде", - заявил Гренелл.

