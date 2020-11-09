Вышел еще один трейлер финала "Сверхъестественного"

Еще один трейлер последнего эпизода американского фэнтези-сериала Сверхъестественное выложил в сеть телеканал The CW. На видео показана ретроспектива приключений героев.



В ролике Дженсен Эклс подтвердил, что популярное мистическое сериал шоу подошло к концу, а Джаред Падалеки поблагодарил зрителей за внимание.



Премьера финальной двухчасовой серии 15-го сезона Сверхъестественного состоится 19 ноября.



Сериал Эрика Крипке вышел на экраны в сентябре 2005 года.





