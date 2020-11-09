Месяц отсрочки лечения рака увеличивает риск смерти на 10%

Риск смерти от многих видов рака существенно увеличивается с каждым месяцем отсрочки лечения, показало новое исследование, опубликованное в BMJ. Речь идет о разных видах лечения рака: хирургическом, химио- и радиотерапии.



Ученые указывают, что проблема задержки начала лечения злокачественных опухолей существует во всем мире. Однако данные о том, как она влияет на вероятность смерти больных, раньше не пытались проанализировать и обобщить.



Во время пандемии COVID-19 вопрос отсрочки лечения раковых пациентов стал особенно остро. Авторы исследования сообщают, что во многих странах задерживают выполнение операций и других видов лечения. Частично это связано с тем, что системы здравоохранения мобилизуют все ресурсы на борьбу с коронавирусом.



Ученые из Канады и Великобритании проанализировали все качественные исследования о связи смертности при раке с задержкой лечения, которые были опубликованы с 2000 по 2020 год. Они рассмотрели виды рака, которые составляют 44% онкологической заболеваемости в мире: злокачественные опухоли мочевого пузыря, молочной железы, толстой кишки, легких, шейки матки, головы и шеи. Авторов интересовала как задержка первого лечения рака, так и очередных курсов терапии.



Согласно полученным данным, задержка лечения на каждые четыре недели приводит к увеличению риска смерти на 6-8%. Опоздания с другими видами лечения может иметь более серьезные последствия. У пациентов, которые не получали своевременно лучевую терапию и «химию», риск смерти за четыре недели увеличивался на 9-13%.



Риск смерти растет прогрессивно, обнаружили ученые. Например, при задержке хирургического лечения рака молочной желез на восемь недель он дополнительно увеличивается на 17%, на 12 недель – на 26%. Согласно их рассчетам, в США отсрочка такого лечения на 12 недель могла бы привести к дополнительным 6100 смертям в год.



Ученые указывают, что чем больше здравоохранение будет фокусироваться на своевременном оказании онкологической помощи, тем лучше будут выживать пациенты.

