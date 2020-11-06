В Госрезерве тотальное расхищение – Минэкономики

Аудит Государственного агентства резерва подтвердил расхищение тысяч тонн запасов, катастрофическое техническое состояние предприятий и многомиллионные финансовые махинации. Об этом в четверг, 5 ноября, сообщила пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства.

"Полупустые склады, исчезновение тысяч тонн запасов в неизвестном направлении, просроченные продовольственные товары на сотни миллионов гривен, катастрофическое техническое состояние предприятий, хозяйственный беспорядок и многомиллионные финансовые махинации – это перечень только нескольких основных пунктов из заключения Госаудитслужбы, которая проводила ревизию Госрезерва", – говорится в сообщении.



Отмечается, что масштабная ревизия с привлечением всех компетентных органов происходила впервые за последние годы по инициативе Минэкономики и по поручению Кабмина.



"То, что происходит в Госрезерве, недопустимо. Еще весной, когда я только пришел в министерство и начал узнавать о вопиющих фактах деятельности Госрезерва, мы инициировали проверку… Ситуацию с Госрезервом, которую мы видим сейчас, надо в корне менять", – подчеркнул министр экономики Игорь Петрашко.



Так, по результатам проверок наличия зерновых запасов, выявлены факты порчи зерна и невозможности его дальнейшего использования даже для кормов – на сумму 35,5 млн гривень.



Причиной этого в министерстве называют безответственное, ненадлежащее хранение без соблюдения каких-либо регламентов. К примеру, сроки хранения зерновой продукции составляют два года, тогда как "масса зерна на госпредприятиях – продукция 2010-2011 годов".



Нехватка зерна только на одном из предприятий Госрезерва достигала 27,9 млн гривен. В министерстве заметили, что это стоимость зерна в ценах на момент его закладки. То есть, на сегодняшний день сумма убытков может быть выше.



Кроме того, по результатам проверки хранения продуктов питания выявлено, что на предприятиях хранятся товары продовольственной группы, сроки годности которых уже давно истекли.



"Таких просроченных товаров, которые могут быть только утилизированы, насчитывается на сумму более 100 млн грн. Также на предприятиях есть просроченные товары непродовольственной группы на сумму 200 млн грн", – сообщили в министерстве.





Пресс-служба также информирует, что в финансово-хозяйственной деятельности предприятий Госрезерва сумма нарушений составила 31,4 млн грн. Также ревизия выявила нарушения законодательства при осуществлении публичных закупок без заключения договоров.



В настоящее время материалы ревизии переданы в НАБУ, СБУ и Нацполицию.

