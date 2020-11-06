Трамп считает себя победившим на выборах, если считать "законные голоса"

Действующий президент США Дональд Трамп заявил в четверг, что он победил на выборах главы государства, если считать только "законные голоса".



"Если вы посчитаете законные голоса, то я легко выигрываю. Если вы считаете незаконные голоса, то они могут попытаться украсть выборы у нас. Если вы считаете голоса, которые пришли поздно", - сказал Трамп на пресс-конференции в Белом доме.



Он обвинил Демпартию США во вмешательстве в выборы посредством "мошеннических опросов" с целью отвадить республиканцев от голосования.



"Как все теперь признают, опросы, которые проводили СМИ, являлись вмешательством в выборы в настоящем смысле этого слова со стороны влиятельных групп", - заявил он. "Эти действительно поддельные опросы - я вынужден назвать их поддельными, лживыми опросами - были придуманы для того, чтобы наши избиратели оставались дома, чтобы создалась иллюзия преимущества [кандидата от демократов Джозефа] Байдена", - убежден Трамп.



Он заявил, что не позволит, чтобы его победа была украдена "коррупцией".



"Наша цель заключается в том, чтобы защитить неприкосновенность выборов. Мы не позволим коррупции украсть такие важные выборы или любые выборы таким образом, и мы не можем допустить того, чтобы кто-либо заставлял избирателей замолчать", - отметил президент.



Трамп рассчитывает, что победа в штате Аризона перейдет от Байдена ему после завершения подсчета голосов избирателей.



Разбирательство по поводу подсчета голосов, скорее всего, завершится в Верховном суде США, отметил Трамп.



