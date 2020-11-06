В Украине за сутки зафиксировано 9 721 заболевание COVID-19

В Украине по состоянию на утро пятницы зафиксировано 9 721 новый случай заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, а также рекордное количество выздоровевших – 10 762 человека, умер 201 пациент, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 9 721 новый случай коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 304, медработников - 468). Также за последние сутки госпитализировано - 1517 человек, летальных случаев – 201, выздоровело – 10 762 человека", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в пятницу утром.



Днем ранее, 5 ноября в Украине зафиксировано рекордное число новых случаев заболевания 9 850; 4 ноября, было зафиксировано 9 524 новых случаев; 3 ноября было 8 899 заболевших, 2 ноября 6 754 новых случаев заболевания.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро пятницы составило 440 188 человек, 8 125 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 195 544.



Наибольшее число выявленных случаев COVID-19 за минувшие сутки зафиксировано в Киеве (1002), в Харьковской (801), Житомирской (591), Одесской (554) и Ивано-Франковской (511) областях.

