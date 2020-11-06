В США более 120 тыс. случаев заражения коронавирусом за сутки

В США выявлено более 120 тыс. случаев заражения коронавирусом COVID-19 за сутки, что является новым антирекордом.



Власти сообщили о 123 тыс. 185 новых инфицированных, что на 23 тыс. 495 больше, чем днем ранее. 1 тыс. 226 пациентов скончались.



Согласно данным статистического сайта Worldometers, всего в США с начала пандемии выявлено более 9,9 млн случаев заражения коронавирусом, более 241 тыс. пациентов скончались.



Не исключено, что к субботе общее количество подтвержденных случаев заражения в стране превысит отметку в 10 млн.

