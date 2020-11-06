ВОЗ призвала страны готовиться к новой пандемии

Миру нужно готовиться к новой пандемии. Об этом заявила ВОЗ, сообщает CNN в пятницу, 5 ноября. Как сказано в обращении организации к мировому сообществу, необходимо "готовиться к новой пандемии уже сейчас".



"Мы видели за последний год, что страны, имеющие прочную инфраструктуру здравоохранения, касающуюся подготовки к чрезвычайным ситуациям, были способны действовать быстро в целях сдерживания и контроля за распространением вируса SARS-CoV-2", - заявили в организации.



Отмечается, что сессия Всемирной ассамблеи здравоохранения состоится 9-14 ноября. На ней планируют принять резолюцию об усилении подготовки к срочным ситуациям в здравоохранении.

