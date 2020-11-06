Демократы стремятся взять под контроль и Конгресс, и Белый дом, этого нельзя допустить - Трамп

Президент США Дональд Трамп в пятницу заявил, что необходимо остановить попытки Демократической партии США заполучить контроль в обеих палатах Конгресса США и Белом доме.



"Итак, сейчас демократы работают над тем, чтобы заполучить контроль в Сенате, (...) в таком случае они положат конец филибастеру (тактике препятствования меньшинством принятия законопроектов - ИФ), (...) Второй поправке (к конституции США - ИФ), а также изменят состав (Верховного - ИФ) суда", - написал Трамп в твиттере.



"Поэтому победа на президентских выборах становится еще более важной. Мы победим!" - добавил он.



Трамп и раньше заявлял, что демократы незаконно пытаются повлиять на итоги выборов как президента, так и в Конгресс. Адвокаты республиканцев давно готовятся к масштабным судебным процессам в связи с выборами и уже подали ряд исков.



На данный момент демократы и республиканцы пока получили равное количество мест в Сенате - по 48. Чтобы получить большинство в Сенате, одной из партий необходимо получить как минимум еще три места, чтобы занять необходимые 51.



Демократы в данный момент лидируют по числу мест в Палате представителей Конгресса США - они получили 208 мест в то время, как республиканцы - 193. Для получения контроля над палатой им необходимо получить еще минимум 10 мест.



В случае избрания президентом США кандидата от Демократической партии Джо Байдена и убедительной победы демократов, им понадобится поддержка лишь нескольких республиканцев, чтобы обеспечить себе 60 голосов, необходимых для избежания применения принципа филибастера.



Как сообщали ранее американские СМИ, демократы выступают за отмену Второй поправки к Конституции США, которая гарантирует право граждан на хранение и ношение оружия. В случае прихода демократов к власти, они отменят эту поправку. Трамп же заявлял, что нельзя лишать американский народ прав, предусмотренных Второй поправкой.



Кроме того, в случае, если под контролем демократов окажутся и Конгресс, и Белый дом, изменится число судей в Верховном суде.



Согласно данным телеканала Fox News, на данный момент в гонке за пост президента лидирует Байден - он набрал 264 голоса выборщиков, для победы ему необходимо еще шесть голосов. Необходимыми голосами выборщиков располагает штата Невада, где Байден пока обгоняет Трампа по голосованию на 0,9 процентных пунктов.



Президент США, пытающийся переизбраться на посту, фактически заявил, что не намерен оставлять власть без борьбы, если в конечном итоге проиграет выборы. Он планирует оспорить результаты подсчета голосов в судебном порядке.

