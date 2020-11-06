Песков прокомментировал слухи о болезни Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал «полной чушью» статьи западных таблоидов, сообщивших о том, что Владимир Путин якобы собирается досрочно уйти в отставку из-за болезни.



«Ну вы знаете, здесь особо комментировать нечего. Чушь это полная. У президента все хорошо. Здоровье отменное», — сказал Песков в беседе с журналистами, добавив, что президент не собирается уходить в отставку.



5 ноября британский таблоид The Sun сообщил, что Владимир Путин намерен в начале 2021 года покинуть пост президента России из-за проблем со здоровьем — якобы у него выявлены симптомы болезни Паркинсона. Утверждения в статье издания строятся на словах политолога Валерия Соловья. Этот материал перепечатали другие западные таблоиды, в том числе Daily Mail и New York Post.

