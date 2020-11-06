Байден обогнал Трампа в Джорджии

Кандидат в президенты США Джо Байден обогнал Дональда Трампа в Джорджии. Об этом сообщает CNN в пятницу, 6 ноября. В штате заканчивают подсчитывать голоса избирателей, проголосовавших по почте. Сейчас обработано 99% бюллетеней и в последний момент Байден обогнал Трампа на 900 голосов, при том что у каждого из кандидатов почти по 2,5 миллиона голосов избирателей в Джорджии.



У Джорджии 16 выборщиков. Для избрания на должность президента необходимо набрать 270 голосов выборщиков. По данным CNN, у Байдена сейчас 253 голоса выборщика без учета выборщиков от Джорджии.



Отметим, что штат не поддерживал кандидата от демократов с 1992 года.



Трамп выступил в Белом доме в четверг (в ночь на пятницу по Киеву) после почти полутора суток отсутствия на публике. После заявления, в котором он обвинил своих оппонентов на президентских выборах в нарушениях и мошенничестве, он не стал отвечать на вопросы журналистов. Закончив говорить, Трамп сразу покинул зал для брифингов, несмотря на звучавшие от прессы вопросы.



В США по-прежнему неизвестен победитель президентских выборов, подсчет голосов продолжается.

