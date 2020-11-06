Tesla начала продавать алкоголь после шутки Маска

Американский производитель электромобилей Tesla начал продавать текилу после того, как 1 апреля глава компании Илон Маск сделал шутливый пост. Корпорация выпустила небольшую серию премиального алкогольного напитка Tesla Tequila, говорится на сайте компании.



Илон Маск опубликовал в своем Twitter сообщение, в котором говорилось, что Tesla стала банкротом, а его самого обнаружили нетрезвым возле своего электромобиля Model 3 в окружении пустых бутылок от Teslaкила.



После этой публикации компания и решила заняться выпуском лимитированной Tesla Tequila. Напиток будут разливать в специальные стеклянные бутылки в форме молнии, а стоимость одной такой бутылки составит 250 долларов. Поставки могут осуществляться только в США.

