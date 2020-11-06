Bentley станет выпускать только электромобили

Компания Bentley планирует полностью перейти на производство электромобилей в течение десяти лет, об этом пишет CNBC.



Автопроизводитель перестанет выпускать машины с двигателем внутреннего сгорания к 2030 году. Первый электромобиль Bentley планирует представить к 2025 году. В следующем году производитель готовится выпустить две модели гибридных автомобилей.



В течение десяти лет Bentley превратится из компании по производству роскошных автомобилей в новый экологически безопасный образец для подражания, заявил глава компании Эдриан Холлмарк. По его словам, компания стремится к 2030 году полностью снизить выбросы углерода. Летом Bentley объявила, что сократит до тысячи рабочих мест (почти четверть своих сотрудников) из-за пандемии коронавируса.

