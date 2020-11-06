Киев на грани попадания в "красную" зону - Ляшко
В Министерстве здравоохранения предупредили, что Киев может попасть в "красную" зону карантина. Еще четыре других областных центров находятся на "грани".
Об этом заявил на брифинге главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.
"На грани красного уровня эпидемиологической опасности находятся еще 5 городов. Это Тернополь - уже 319 на 100 тысяч населения, Северодонецк - 314 на 100 тысяч населения, Винница - 309 на 100 тысяч населения, Киев - 299 на 100 тысяч населения и Херсон - 292 на 100 тысяч населения", - сказал Ляшко.
Он также отметил, что на следующей неделе эти города могут попасть в "красную зону".
Источник: РБК-Украина
14:47