Луческу может грозить дисквалификация за критику VAR

Румынский специалист Мирча Луческу после матча “Динамо” — “Барселона” выступил против использования системы видеоповторов в футболе. Испанские журналисты издания Sport.es предположили, что за это ему может грозить дисквалификация, передаёт УНН.



Так, после матча “Барселона” — “Динамо” в Лиге чемпионов главный тренер “Динамо” Мирча Луческу отвечал на вопросы журналистов на пресс-конференции, затронув тему VAR.



“Я абсолютный противник технологии VAR. Футбол — это яркое зрелище для болельщиков, для телевидения. Это не гандбол и не баскетбол, VAR тут не помогает. Выходит, что все зависит от четвертого или пятого арбитра, который где-то в комнате стоит перед монитором и решает. Мне это сложно понять, я против этой технологии”, — сказал он.



На эти слова Луческу отреагировало испанское издание Sport.es, которое написало о возможной дисквалификации тренера “Динамо”. СМИ уточнило, что дисциплинарный кодекс УЕФА запрещает критиковать судейство.



Также высказывания Мирчи могут быть расценены как неспортивное поведение, считают испанские журналисты.



“Если функционеры (УЕФА — ред.) возьмутся за румына, то ему грозит один или два матча отстранения от руководства командой. А следующим для "Динамо“ будет повторный поединок с "Барселоной“ — в Киеве 24 ноября”, — предположило СМИ.

