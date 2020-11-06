Трамп: результаты президентских выборов должен решать Верховный суд

Сегодня, 6 ноября, президент США Дональд Трамп заявил, что результаты президентских выборов в Соединенных Штатах должен будет решить Верховый суд.



Об этом Дональд Трамп написал на своей странице в Twitter .



"Я с легкостью выиграю президентские выборы Соединенных Штатов (если учитывать) легально поданные голоса. Наблюдателям не было разрешено каким-либо путем делать их работу, и, следовательно, голоса, поданные в этот период (в ходе почтового голосования), должны считаться незаконными голосами ", - написал Трамп.

