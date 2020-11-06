Система здравоохранения Украины позволяет увеличить количество коек под COVID-19 максимум на 20-23 тыс. - Степанов

Система здравоохранения Украины может увеличить количество коек для пациентов с COVID-19 максимум на 20-23 тыс., сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.



"У нас - около 30% всего коечного фонда. Это 52 тыс. коек, которые уже мы понимаем, в каких больницах будут выделены для лечения больных с COVID-19. Мы понимаем, что есть другие заболевания - инфаркты, инсульты, разные хирургические патологии и люди, которым нужно оказывать медпомощь (по другим заболеваниям - ИФ). Максимальная возможность наших больниц: можем увеличить (количество коек для ковидных пациентов - ИФ) на 20-23 тыс. коек", - сказал он во время Часа вопросов к правительству в Верховной Раде в пятницу.



При этом Степанов отметил, что для выделения такого количества дополнительных коек необходимо будет изменить маршрутизацию пациентов с другими заболеваниями. "Именно поэтому и рассматривается вопрос временных госпиталей", - сказал он.



Степанов также сообщил, что Национальная служба здоровья Украины в полной мере обеспечена финансами.



"Есть четкая позиция правительства: в случае необходимости ресурсы будут перераспределены так, чтобы на 100% был обеспечен процесс лечения больных с COVID-19 и на выплату повышенной зарплаты медработникам", - сказал он.

