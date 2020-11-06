В Окружной админсуд Киева поступил иск об отмене результатов опроса Зеленского

В Окружной административный суд города Киева поступил иск к президенту Украины Владимиру Зеленскому и политической партии "Слуга народа" касательно отмены результатов всенародного опроса, проведенного во время местных выборов 25 октября, сообщает пресс-служба ОАСК.



"Истец просит суд признать противоправным и отменить результаты проведенного опроса, инициированного Владимиром Зеленским, которое состоялось 25 октября 2020 года во время местных выборов", - сказано в сообщении на сайте суда.



Так, по мнению истца, результаты опроса могут исказить мысль украинцев по важным вопросам, среди которых и национальная безопасность Украины.



Сейчас судом решается вопрос открытия производства по административному делу.



Как сообщалось, 13 октября Зеленский объявил о проведении в Украине в день голосования на местных выборах 25 октября всенародного опроса, на котором гражданам будет предложено ответить на пять вопросов. По словам главы государства, результаты опроса не будут иметь юридических последствий, а сам он планирует использовать его данные для своих будущих предложений депутатам. Президент также сообщил, что на проведение общенационального опроса не будут выделять средств из государственного бюджета.



Опрос 25 октября проводили волонтеры. По данным гражданской сети "Опора", опрос проходил возле 55% избирательных участков по всей Украине.



Позже в "Опоре" заявили, что с точки зрения международных стандартов, проведенный в день местных выборов в Украине опрос "5 вопросов президента" можно трактовать как злоупотребление административным ресурсом, поскольку вся подготовка к проведению этого опроса имела форму скрытой предвыборной агитации со стороны президента.



Во Всеукраинской общественной организации "Комитет избирателей Украины" считают, что инициированный Зеленским всеукраинский опрос "реально провалился", и призвали возвращаться к реальным механизмам народовластия, принять законы о всеукраинском и местных референдумах.

