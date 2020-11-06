В Джорджии пересчитают голоса на выборах

Власти Джорджии проведут пересчет голосов, отданных на президентских выборах в США в этом штате. Об этом вице-губернатор Брэд Раффенспергер объявил в пятницу на пресс-конференции, трансляцию которой вели основные телеканалы страны.



"При столь незначительном разрыве пересчет будет проведен в Джорджии", - заявил он. "Значимость нашего голосования выходит далеко за пределы границ Джорджии. Исход будет иметь далекоидущие последствия для всей страны. Ставки высоки", - констатировал вице-губернатор, отвечающий за проведение и подведение итогов голосования в штате, республиканец Раффенспергер.



Он заверил, что избиркомам на местах даны четкие указания обязательно допускать наблюдателей к пунктам обработки бюллетеней. С претензиями на этот счет выступил ранее избирательный штаб республиканца Дональда Трампа.



В Джорджии Байден набирает 2 450 144 голоса (49,4%), в то время как его сопернику республиканцу Дональду Трампу отдали предпочтение 2 448 558 человек (49,4%). Разница крайне незначительна.



Телекомпания CNN и телеканал Fox News сообщали со ссылкой на источники, что штаб Трампа готов потребовать пересчета голосов в Джорджии. В этом штате оспорить итоги обработки бюллетеней можно, если разрыв между кандидатами по числу полученных голосов составляет не более 0,5 процентных пункта.



Победа в Джорджии дает кандидату 16 голосов выборщиков из 270 необходимых, чтобы стать президентом. Трамп, согласно оценкам агентства Associated Press, заручился поддержкой 214 выборщиков, Байден - 264.



