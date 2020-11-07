Названа дата встречи нормандских советников

Встреча советников нормандской четверки состоится 13 ноября. Об этом заявил президент Владимир Зеленский на брифинге в Луганской области в пятницу, 6 ноября.



"13-го ноября состоится видеоконференция советников "нормандской четверки", на которой будут проговариваться все шаги на будущее. Будущее у нас только одно - восстановления территориальной целостности Украины, полностью прекращение огня на Донбассе", - сказал Зеленский.



Президент надеется, что на встрече будет рассмотрен план по Донбассу.



Ранее в РФ заявили, что не знают о подготовке "нормандской" встречи. В Министрестве иностранных дел России заявили, что не знают, что имели в виду в Киеве, когда говорили о подготовке к встрече в нормандском формате.

