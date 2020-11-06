Трамп продолжит борьбу за пост президента США

Президент США Дональд Трамп "намерен продолжать борьбу" и стремится к тому, чтобы голоса избирателей на выборах были подсчитаны правильно, но в случае победы Джозефа Байдена передача власти будет мирной. Об этом заявил в пятницу в интервью телекомпании CNBC глава Национального экономического совета Белого дома Лоуренс Кадлоу.



"Я коротко говорил с президентом [Дональдом Трампом ] этим утром и он намерен продолжать борьбу и добиваться того, чтобы поданные на выборах бюллетени были подсчитаны должным образом", - сообщил он.



Отвечая на вопрос о том, обеспечит ли мирная передача власти спокойствие на рынках, Ларри Кадлоу подчеркнул, что, как он считает, "передача власти будет мирной". "На рынках ситуация поразительно спокойная, - продолжал он. - Это - великая стана, величайшая демократия в мире. Мы действуем по правилам и этот президент поступает так же. Избирательная кампания - не моя область, но ситуация будет развиваться спокойно, как и всегда".



