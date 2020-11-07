Денег в обороте стало на 91 млрд. грн. больше

Объем наличных денег в обращении за январь-сентябрь вырос на 21%, или на 91 млрд грн, до 515,8 млрд грн. Об этом в пятницу, 6 ноября, сообщил Национальный банк. Из этой суммы 512,7 млрд грн приходится на банкноты – 2,96 млрд шт., (почти 3 миллиарда единиц), еще 3 млрд грн на монеты - 13,5 млрд шт.

Больше всего в обращении банкнот купюр в 200 грн - 23,1% от общего объема. В обращении остаются 54,4% монет, которые перестали использоваться как средства платежа.



При этом удельный вес наличных денег в общей денежной массе остается на уровне прошлых лет, утверждают в Нацбанке.



Основной причиной роста наличных денег в обращении в НБУ назвали уменьшение наличных поступлений в кассы банков по платежным картам, за приобретенную валюту и от торговой выручки.



Как сообщалось ранее, на едином казначейском счете 1 сентября было 45,657 млрд грн, а уже 1 октября осталось всего 21,275 млрд грн - сумма сократилась в 2,1 раза за месяц.

