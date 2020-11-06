Утконосы светятся в темноте под ультрафиолетом - ученые

Американские биологи из колледжа Нортленда обнаружили, что утконосы светятся в темноте под воздействием ультрафиолетового излучения. Среди млекопитающих это большая редкость, поскольку таким свойством обладают растения, грибы, насекомые и птицы, пишет Vice.



То, что шерсть водоплавающих биофлуоресцентна, то есть поглощает и обратно излучает свет от внешнего источника, ученые выявили во время исследования музейных чучел самки и самца утконоса.



Чучела были изготовлены 1889 и 1909 году. "Это удивительно, но они все еще продолжают светиться", - подчеркнули специалисты.



Такой же особенностью обладают белки-летяги и опоссумы.



Учены затрудняются сказать, для чего животным иметь флоуресцирующий мех. Однако они предполагают, что их мех, поглощая УФ-свет вместо того, чтобы отражать его, может служить "плащом-невидимкой" от крупных хищников.







