Хакер украл у наркоторговца $1 млрд и передал властям США

Неизвестный хакер, упоминаемый в официальных документах как "человек Х", 3 ноября согласился передать правительству США около 70 тыс. биткоинов, принадлежавших наркоторговцу Россу Ульбрихту. Об этом сообщило издание Verge со ссылкой на Минюст США.



По его данным, хакеру еще в 2012 или в 2013 году удалось взломать электронный кошелек, в котором хранились биткоины Ульбрихта, основателя крупнейшей сети по продаже наркотиков через интернет Silk Road.



В настоящее время Ульбрихт отбывает наказание в федеральной тюрьме США: два пожизненных срока лишения свободы плюс 40 лет. Ранее он пытался вернуть похищенную криптовалюту, отмечает издание.



Министерство юстиции США 5 ноября объявило об изъятии биткоинов из электронного кошелька основателя Silk Road в рамках гражданского дела о конфискации.

