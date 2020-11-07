Коноплянка: Шахтер не имеет права проиграть Динамо

Полузащитник донецкого Шахтера Евгений Коноплянка поделился ожиданием от предстоящего матча с Динамо в рамках чемпионата Украины.



"Расстраивает, что этот вирус мешает. Не только спорту, а и жизни в целом. Никто не мог представить, что такое может произойти. Мы должны смириться с этим и стараться избегать этих заболеваний. Коронавирус не дает возможность полностью насладиться футболом. У Динамо сейчас нет половины команды".



Вингер рассказал, какое значение имеет встреча принципиальных соперников.



"В любом случае я уверен, что игра будет интересной и захватывающей. Это будет игра не за три, а за шесть очков. Нам нельзя ни в коем случае проигрывать, ведь будет уже большой отрыв и будет тяжело догнать Динамо. Мы должны сосредоточится на этой игре и добиться нужного результата", — заявил Коноплянка в программе Футбол News..



Напомним, матч Динамо — Шахтер состоится в воскресенье, 8-го ноября. Начало встречи в 17:00 по киевскому времени.

