Бонусы и акции в казино Вавада

Любое онлайн казино внедряет бонусную программу, чтобы привлекать новых игроков. Бонусы и акции в казино Вавада увеличат Ваш первый депозит. Новые игроки получат бонус без депозита. Активные участники клуба будут получать индивидуальные подарки от Вавады. Постоянные розыгрыши и турниры. Узнайте, какие акции Вы сможете получить после регистрации.

Новые игроки сразу получают подарок за регистрацию, бонус без депозита. 100 бесплатных вращений в слоте Space Wars. Стоимость спина 20 рублей с вагером х20. Для получения бездепа не нужно вносить депозит. Вращения будут доступны сразу после регистрации. Чтобы активировать их откройте личный кабинет, раздел «бонусы». Однако отыгрыш вагера происходит на реальные деньги. Внесите первое пополнение и отыграйте вагер х20. После успешного отыгрыша, бонусный баланс переходит на реальный. Средства можно вывести любым удобным способом.

Приветственный бонус в Вавада казино

Кроме бездепозитного бонуса, новые игроки получают приветственный бонус в Ваваде. На первый депозит 100% до 24.000 рублей. Пример, внесите 5000 с активным промо, на счету окажутся 10000 рублей. Вагер на приветственную акцию х35. По сравнению с конкурентами условия отыгрыша простые.

Если забыли активировать приветственный бонус, обратитесь в онлайн чат. Сообщите оператору, тот вручную начислит проценты.

Остальные бонусы и акции

Действующие игроки получают ежемесячный возврат проигранных средств. Кэшбэк в Vavada составляет 10%. Возврат начисляется первого числа каждого месяца. Воспользоваться кэшбэком могут только игроки в минусе. Если Вы находитесь в плюсе, возврат не будет начислен.

На этот стандартная программа лояльности заканчивается. Остальные бонусы и акции начисляются в индивидуальном порядке. Онлайн казино Вавада имеют официальный канал в телеграм. Практически каждый день разыгрываются реальные деньги и бесплатные вращения.

В случае крупного проигрыша не спешите расстраиваться. Обратитесь в онлайн чат и запросите у оператора индивидуальное промо. В зависимости от условий можно получить щедрый бонус без депозита.

Рекомендации

Перед активацией любого бонуса ознакомьтесь с правилами его отыгрыша. Задавайте дополнительные вопросы в онлайн чат. Помните, не нарушайте правила и условия использования сайта.