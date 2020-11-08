Трамп отказался признавать поражение на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп в субботу после того, как ведущие американские СМИ представили прогнозы, согласно которым на выборах главы государства победил демократ Джозеф Байден, не стал признавать свое поражение.



"Мы все знаем, почему Джо Байден спешит ложно выдать себя победителем, почему его союзники-СМИ так пытаются помочь ему: они не хотят, чтобы правда раскрылась. Просто факт заключается в том, что выборы далеки от завершения. Джо Байден не был [официально] утвержден победителем в каком-либо из штатов", - говорится в заявлении республиканца, распространенном его штабом.



Трамп подчеркнул, что с понедельника его штаб начнет в суде отстаивать свою позицию, чтобы "обеспечить, чтобы законы о выборах полностью соблюдались и законный победитель" занимал Белый дом. Ведущие СМИ США, включая поддерживающий республиканцев телеканал Fox News, назвали Байдена избранным президентом США.



Адвокат Трампа подчеркнул, что исход выборов США в случае разногласий кандидатов в президенты решают суды, а не телекомпании и другие СМИ.

