Канцлер и президент Германии поздравили Байдена с победой на выборах

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер и канцлер Ангела Меркель поздравили Джозефа Байдена, который, по данным американских СМИ, набирает достаточное количество голосов, чтобы стать президентом США. Об этом сообщили в субботу пресс-службы главы государства и главы правительства ФРГ.



"С вашим президентством связаны надежды множества людей далеко за пределами вашей страны, в том числе в Германии", - говорится в заявлении Штайнмайера.



"Рада будущему сотрудничеству с президентом Байденом", - приводятся слова Меркель в Twitter ее пресс-секратаря Штеффена Зайберта.

