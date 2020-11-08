Зеленский поздравил Байдена с победой на президентских выборах

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил кандидата от демократов Джозефа Байдена с победой на президентских выборах в США. Об этом он написал в субботу в Twitter.



"Поздравляю Джозефа Байдена и Камалу Харрис! Украина с оптимизмом смотрит в будущее стратегического партнерства с США!", - отметил президент. Зеленский подчеркнул, что Украина и США "всегда сотрудничали в сфере безопасности, торговли, инвестиций, демократии, борьбы с коррупцией". "Наша дружба становится только крепче!", - добавил украинский президент.





