Отель на Мальдивах предложил неограниченное проживание на весь год

з-за пандемии и оттока туристов отель Anantara Veli Maldives предложил гостям неограниченное проживание в течение 2021 года. Услуга стоит 30 тыс. долларов. За эту сумму отель предлагает неограниченное проживание в собственном бунгало над водой, бесплатные завтраки и трансфер от аэропорта, а также скидки на спа-процедуры. Свое предложение Anantara Veli Maldives назвал “Неограниченное пребывание в раю”, указывается на сайте отеля.



Уточняется, что пакет рассчитан на весь 2021 год и предполагает, что, заплатив 30 тыс. долларов, туристы могут остановиться в собственном бунгало над водой неограниченное количество дней в течение следующего года. Отель акцентирует, что сумма уже включает все налоги и сборы.



“Помимо проживания, в пакет входит ежедневный бесплатный завтрак для двоих, неограниченный трансфер от аэропорта Мале, а также 25% скидка на питание и спа-процедуры. Предложением можно воспользоваться до 30 ноября”, - говорится на сайте отеля.



Как отмечает ресурс One Mileata Time, несмотря на то, что Anantara VeliM aldives - не самый дорогой отель на Мальдивах, проживание там стоит порядка 500 долларов за одну ночь. Поэтому если кто-то примет решение воспользоваться предложением и остановиться в бунгало над водой в течение всего 2021 года, он потратит около 83 за ночь.

