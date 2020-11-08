Адвокат Трампа заявил, что подсчет голосов был фальшивым в 10 американских штатах

В воскресенье, 8 ноября, адвокат Трампа Руди Джулиани утверждает, что выборы могли "украсть" в десятке штатов.



Об этом он сообщил американский новостной канал Fox News.



Так, заявил юрист, что "есть серьезные данные о том, что эти выборы были украдены по крайней мере в 3-4 штатах, а, возможно, в 10. Другими словами, они были основаны на фальшивых голосах".



По его словам, для Трампа было бы "неправильно" признавать свое поражение.



"Имеется более 50 свидетелей и завтра мы подадим этот иск в суд за нарушение гражданских прав, за проведение несправедливых выборов, за нарушение закона штата, за отношение к Питтсбургу и Филадельфии иначе, чем к остальным ", - подчеркнул Джулиани.

