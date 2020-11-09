Кравчук хочет переписать последовательность выполнения Минских соглашений

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что необходимо пересмотреть последовательность выполнения пунктов минских соглашений, принятых в 2015 году. Об этом сообщается со ссылкой на интервью Кравчука ТАСС.

Кравчук считает, что за шесть лет на Донбассе многое изменилось и те договоренности, которые были приняты в 2015 году, устарели.



"Если мы упремся в такую последовательность, которая предусмотрена минскими соглашениями, то этого фактически нельзя сделать", - сказал глава ТКГ.



Так, в своем плане он показал изменения некоторых условий и то, что нужно изменить очередность действий.



Кравчук отметил, что главным препятствием стал вопрос восстановления контроля на границе с Россией. По его словам, это необходимо сделать до того, как Украина перейдет к выполнению политической части соглашений.



В то время как в Минских соглашениях речь идет о том, что окончательно граница передается под контроль Украине лишь после того на неподконтрольных территориях пройдут выборы, а в Конституцию будут внесены изменения касательно особого статуса.

