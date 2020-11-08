Трамп вновь заявил о фальсификациях на выборах

Действующий президент США Дональд Трамп заявил о фальсификациях на президентских выборах. Об этом Трамп написал в Twitter.



"Мы только начинаем этап подведения итогов. Мы должны рассмотреть эти утверждения. Мы видим ряд письменных показаний о мошенничестве при голосовании. У нас есть история в этой стране избирательных проблем", - написал Дональд Трамп.



По его мнению, этап подведения итогов выборов только начинается.



Напомним, Дональд Трамп отказался признавать собственное поражение на выборах президента Соединенных Штатов.



Также сообщалось, что Трамп поставил под сомнение организацию подсчета голосов на выборах.







