Убийце, напавшему на людей с ножом в Кривом Роге, сообщено о подозрении

Злоумышленнику, который в Кривом Роге убил двух человек и ранил еще восьмерых сообщено о подозрении, сообщает пресс-служба Офиса Генерального прокурора Украины.



"Под процессуальным руководством Криворожской местной прокуратуры №3 гражданину, который в субботу напал на людей на улице, сообщено о подозрении в умышленном убийстве и покушении на убийство (ч.2 ст.115 и ч.2 ст.15 ч.2 ст.115 УК Украина). Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении, на официальном сайте Офиса генпрокурора в воскресенье вечером.



Как сообщалось, 7 ноября в Кривом Роге Днепропетровской области мужчина с ножом нападал на людей, в результате чего есть погибшие и раненые. По подозрению в убийстве двух человек полиция задержала 37-летнего мужчину. Кроме убийства двух мужчин, нападающий ранил ножом еще восемь человек, среди которых - 8-летний мальчик, сообщила пресс-служба областной Национальной полиции в Facebook.



В полиции отметили, что в субботу около 15:20 поступило сообщение о неизвестном мужчине, который на улице в Металлургическом районе бросался на людей с ножом.



Нападающего задержали и доставили в Криворожский отдел полиции. Им оказался местный житель. Его задержали в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. По данному факту возбуждено уголовное производство по ст. 115 Уголовного кодекса Украины (умышленное убийство). Полицейские выясняют все обстоятельства дела.

