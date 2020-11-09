УЗ начинает продажу билетов на "красные" станции

Укрзализныця открывает продажу билетов на ряд ранее закрытых станций. Об этом сообщает пресс-служба Укрзализныци.



"Укрзализныця положительно оценивает решение Государственной комиссии по техногенно-экологической безопасности и чрезвычайным ситуациям с 00:01 9 ноября возобновить движение с большинства закрытых станций. Путешествия в поездах являются более безопасными для граждан, так как компания строго придерживается противоэпидемических мер", - отметили в пресс-службе УЗ.



С 00:01 9 ноября будет открыта продажа билетов из железнодорожных станций: Береговое, Волосянка-Закарпатская, Великий Березный, Кострино, Перечин, Ставное, Ужгород, Пологи, Сарата, Кулевча, Шепетовка на следующие поезда:



№ 3/4 Запорожье - Ужгород;

№ 10/9 Мариуполь - Киев;

№ 17/18 Харьков - Ужгород;

№29/30 Киев-Ужгород;

№ 43/44 Ивано-Франковск - Киев;

№ 45/46 Ужгород - Лисичанск;

№ 81/82 Киев - Ужгород;

№ 84/83 Мариуполь - Киев;

№ 88/87 Ковель - Новоалексеевка;

№ 91/92 Львов - Киев;

№ 98/97 Ковель - Киев;

№107/108 Одесса-Ужгород;

№ 116/115 Киев - Бердянск;

№ 145/146 Киев - Измаил;

№ 217/218 Киев - Рахов;

№ 601/602 Львов - Солотвино-1 (Тячев).



Также, с 00:01 9 ноября будет закрыта продажа проездных документов со станции Белая Криница на поезд № 102/101 Киев - Херсон. До урегулирования ситуации поезда проследуют через станцию без посадки пассажиров. Высадка пассажиров производится согласно установленному порядку.



Напомним, ранее Укрзализныця временно прекратила продажу билетов на отдельных железнодорожных станциях.

