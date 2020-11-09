Резников полагает, что Крым будет легче вернуть Украине, чем Донбасс

Вернуть Крымский полуостров в состав Украины будет проще, чем "оккупированные" территории Донбасса.



Об этом заявил вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников в интервью "Радио Свобода".



"Я вам скажу, что история с Крымом и возвращение Крыма назад в Украину полноценно как оккупированной сегодня территории более даже, возможно, легкий вариант, потому что там не было боевых действий, как на частично оккупированном Донбассе. Меньше крови пролито", – сказал он.



В то же время он согласился, что замещение населения, которое произошло на полуострове будет "задачей, которую надо решать".



"Легко все не бывает. Мы с вами живем сегодня в мире, когда классические войны уже не ведутся, а ведутся гибридные войны. Поэтому ответом и защитой от гибридной агрессии должны быть такие же гибридные ходы", - считает Резников.

