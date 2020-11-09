Повторные выборы мэра Борисполя состоятся 27 декабря

Повторные выборы городского головы Борисполя (Киевская обл.) назначены на 27 декабря, сообщается на сайте Центральной избирательной комиссии.



На выборах 25 октября победил действующий мэр Анатолий Федорчук (баллотировался от партии "Наш край"). Однако он умер 28 октября, еще до официального объявления результатов выборов, от коронавирусной болезни COVID-19.



Таким образом, в городе должны состояться повторные выборы.



"В соответствии с пунктом 7, части 1 статьи 280 Избирательного кодекса: ТИК принимает решение о признании выборов городского головы такими, которые не состоялись, и о назначении повторных выборов, если лицо после его избрания не получило мандата городского головы в порядке, установленном Кодексом, по основаниям, указанным в пункте 4 части первой и части четвертой статьи 231 (в случае смерти)", - разъяснила ранее глава правления гражданской сети "Опора" Ольга Айвазовская.



В настоящее время ЦИК обнародовала данные об избрании 1197 голов из 1421. В 14 городах назначено повторное голосование (так называемый второй тур), в Борисполе - повторные выборы.

