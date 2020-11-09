Украина не рассматривает закрепление особого статуса Донбасса в Конституции - Кравчук

Украина не рассматривает возможность закрепления особого статуса Донбасса в Конституции, что предусмотрено Минскими соглашениями.



Об этом заявил представитель Украины в Трехсторонней контактной группе (ТКГ), первый президент страны Леонид Кравчук, передает ТАСС.



"Украина — моногосударство. В конституции не может быть прописано местное самоуправление для определенной территории с незаконными формированиями", — сказал он.



По его словам, подобные меры могут спровоцировать и другие регионы потребовать подобных преференций, что угрожает государственному устройству страны.



Тем не менее, он добавил, что закон об особенностях местного самоуправления для территорий ЛНР и ДНР все же примут при определенных условиях. Каких именно — он не уточнил, но подчеркнул, что власти понимают необходимость такого шага. "Через шесть лет войны представить, что в Донбассе такие же условия, как во Львовской области, — это просто фантазия, мы это понимаем", — сказал политик.



Напомним, что по Минским соглашениям, подписанным в феврале 2015 года, Украина должна внести положение об особом статусе отдельных районов Донецкой и Луганской областей в Конституцию.

