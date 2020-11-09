Кличко поздравил Байдена с победой на выборах президента США

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил Джо Байдена с победой на выборах президента США и выразил надежду на прогресс в партнерских отношениях с Украиной.



Кандидат от Демократической партии Байден в минувшую субботу заявил о своем избрании президентом страны, а ранее о его победе объявили крупнейшие американские СМИ. Вместе с тем действующий президент США Дональд Трамп сказал, что выборы еще далеки до завершения, он намерен отстаивать собственную победу в суде.



"Искренне поздравляю Джо Байдена с победой на выборах президента США. Имел честь встречаться с ним и в Соединенных Штатах, и на Украине. И уважаю как человека и политика, который последовательно поддерживает Украину в противодействии российской агрессии и в процессе реформ. Джо Байден хорошо знает нашу страну. Поэтому верю в прогресс партнерских отношений между нашими государствами", - написал Кличко в своем Telegram.







