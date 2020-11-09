Украинцев не будут штрафовать за отказ носить маску на улице

После вступления в силу законопроекта о введении новых штрафов за нарушение карантина, украинцы не будут обязаны носить маску на улице. В то же время, за пренебрежение этим средством защиты в общественных местах и транспорте правоохранители могут выписать нарушителю до 255 гривен штрафа.

Об этом в воскресенье, 8 ноября, сообщил министр юстиции Денис Малюська в Facebook.



По его словам, сейчас за нарушение любого правила карантина предусмотрен штраф от 17 тысяч гривен.



"Взымать такой огромный штраф за неношение маски в общественных местах было несправедливым, потому что мало у кого есть достаточно денег, чтобы заплатить такой штраф", - заявил он.



Министр отметил, что ситуация с штрафами за нарушение карантина поменяется после того, как вступит в силу новый закон, который предусматривает наказание в размере от 170 до 255 гривен за неношение маски в общественных местах и транспорте.



"При этом применение такого штрафа будет быстрым, поскольку его будет налагать полицейский, представитель Госпродпотребслужбы сразу же на месте. Такие штрафы не будут применяться к несовершеннолетним или тем, кто не носит маску на улице", - объяснил Малюська.

