Елизавета II впервые появилась на публике в маске

Королева Великобритании Елизавета II впервые появилась в защитной маске на публике во время посещения могилы Неизвестного воина. Об этом сообщает Sky News.



Сообщается, что это было ее первым публичным выступлением в Лондоне с марта. Помощник королевы сказал, что церемония была "очень личной" для королевы, и она оставила на могиле цветы.



Маска королевы была черной с белыми краями. Принц Уильям и принц Чарльз также в последние месяцы носили маски на официальных мероприятиях.



Ранее сообщалось, что королева Великобритании Елизавета II впервые с начала пандемии COVID-19 выехала за пределы своей резиденции в Виндзорском замке для участия в мероприятии.

