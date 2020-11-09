Кукурузная битва: крестьяне против агротрейдеров

Незаметно для широкой общественности незадолго до запуска рынка земли в великой агарной стране разворачивается масштабный «форвардный скандал». Если коротко, то крестьяне массово кидают трейдеров и отказываются поставлять им кукурузу и подсолнечник по летним ценам. Трейдеры в свою очередь не могут выполнить контракты с экспортерами. Рушится вся цепочка посредников. Популярные в цивилизованном мире рыночные инструменты оказались для нас «не в коня корм».



Что, собственно, происходит? Из-за неблагоприятных погодных условий у нас гигантское падение как урожая в целом, так и отдельных культур. Больше всего пострадали посевы кукурузы, подсолнуха и сои. Украинская зерновая ассоциация (УЗА) говорит, что урожай сои упадет на 30%, кукурузы на 10%, подсолнечника примерно на 12%. К счастью, с пшеницей и ячменем больших проблем нет.



В то же самое время экспорт зерновых в этом сезоне уже на 14% ниже, чем в прошлом году. Из Украины экспортировано: пшеницы – на 8% меньше, ржи на 66%, кукурузы – на 40%. Возникает вопрос: если сбор кукурузы «просел» всего на 10%, почему экспорт упал на 40%. Потому что трейдеры не могут сформировать экспортные партии. Кукурузы у них нет, она вся на складах агропредприятий.



В чем дело? В ценах на кукурузу, которые выросли со $140 в июле до $200 в октябре и движутся к отметке $220. Аграрии, заключившие форвардные контракты по $140-160 и даже по $170, понимают, что прогадали. Выполнение контракта для многих из них убыточно, потому что объемы поставок снизились – урожай сгорел. И они один за другим стали отказываться от поставок. Явление стало не просто массовым, а тотальным.



Фермеров объединяет с одной стороны обида на посредников, которые могут наварить $60 на ровном месте. С другой – страх повторения погодных катаклизмов в будущем году, что намертво загонит их в долгосрочные убытки. Очевидно, что климат меняется. И не в лучшую сторону для нас. Наконец, вместе, как говорится, «легче батька бить».



Для справки: форвардный контракт – это обязательный для исполнения срочный контракт, в соответствии с которым покупатель и продавец соглашаются на поставку товара оговоренного качества и количества на определенную дату в будущем на установленных условиях. При этом цена сделки, которая состоится в будущем, фиксируется и устанавливается во время заключения форвардного контракта.



Насчет судебного решения вопроса – палка о двух концах. Начнем с того, что есть производители, которые действительно пострадали от неурожая и могут требовать признать их ситуацию форс-мажором. Для этого им нужно взять справку с подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств в Торгово-промышленной палате

Понятно, что трейдеры и аграрии взаимосвязаны, и сторонам надо договариваться о взаимовыгодной формуле цены. Но трейдеры не готовы на большие доплаты, а селяне без доплат не отдают урожай. Говорят, что обе стороны ждут планового доклада Министерства сельского хозяйства США

Октябрь-ноябрь – это как раз пик исполнения обязательств по форвардам. Тем не менее, по данным сайта latifundist.com, только около 20% компаний выполнили обязательства по форвардам. И то только потому, что у таких компаний в структуре продаж форварды составляли 10-20%. У кого форвардные договоренности составляли 20-50% от всего собранного урожая еще думают, выполнять или нет, у кого выше – 90% дефолты», – прогнозирует трейдер.«По нашей статистике невыполнение аграриями поставок по форвардным контрактам составляет порядка 90%. Кукурузу, которая на момент заключения форварда на элеваторах была по 4 тыс. грн., а сейчас по 6-6,2 тыс. грн. – не продает никто. Цена вопроса, например, с 5 тыс. тонн – 11 млн грн. Самые честные и неподкупные суды стоят на порядок дешевле», – отмечают представители трейдеров.Насчет судебного решения вопроса – палка о двух концах. Начнем с того, что есть производители, которые действительно пострадали от неурожая и могут требовать признать их ситуацию форс-мажором. Для этого им нужно взять справку с подтверждением наличия форс-мажорных обстоятельств в Торгово-промышленной палате.Это весьма непросто, особенно для небольшого регионального бизнеса. Но даже наличие справки не дает полного освобождения сельхозпроизводителя от выполнения своих обязательств по поставкам. Например, если у производителя есть обрабатываемые земли в нескольких регионах, а неурожай произошел только в одном из них, ему придется доказывать в суде, что состояние его дел плачевное в целом. Иначе о невозможности выполнения контракта не может быть и речи.Поэтому аграрии не спешат использовать механизм форс-мажора, прикрываясь юридической неграмотностью. В организации «Всеукраинский аграрный форум» (ВАФ), включающей несколько агропроизводственных объединений, и проводившей переговоры с представителями трейдеров из Украинской зерновой ассоциации (УЗА), на вопросы журналистов ответили, что аграрии имели право для отказа от контрактов без штрафных санкций на основании форс-мажора, но масштабно им не воспользовались.«К сожалению, наши фермеры в своей массе юридически неподкованные, и не оформляли сертификаты о форс-мажоре. Хотя с ними имели бы все основания просто отказаться от выполнения контракта – как в соответствии с законами Украины, так и с международной практикой, ведь форс-мажор прописывается во всех контрактах», – сказал сайту UBR Михаил Соколов, зампредседателя входящей в ВАФ общественной организации Всеукраинская аграрная рада (ВАР).На самом деле аграриям проще явочным порядком вернуть посредникам предоплату, особенно, если они давали вперед не больше трети от суммы (в среднем 20%), расплатиться со штрафными санкциями (чаще всего в рассрочку) и продать кукурузу заново по более высокой цене. Тем более, что желающих предостаточно. Новые контракты с поставкой в декабре идут по цене от $201 и выше.Но вся штука в том, что, как правило, форвардные контракты с хозяйствами заключают те трейдеры, которые находятся в начале цепочки. Дальше они перепродают мелкооптовые партии своей продукции крупным оптовикам, которые формируют предложения на экспорт, фрахтуют суда, оформляют все необходимые документы по поставкам. Часто принимают участие в зарубежных тендерах.Они свои поставки, разумеется, страхуют. И к потерям урожая были готовы. Точно так же, как и к капризам селян. Ежегодно какая-то часть поставщиков, заключивших форвардные контракты летом, осенью отказывалась от своих обязательств и объявляла дефолт. Но не в таком масштабе. Уникальность нынешней ситуации – именно в повальном отказе аграриев выполнять свои обязательства по ранее заключенным контрактам.Массовость бунта лишает трейдеров эффективных путей добивать хозяйства, не отдавшие им урожай, через судебные или силовые механизмы. Принудительный вывоз зерна возможен, когда «закусили удила» несколько субъектов хозяйствования, а когда это все – что делать?В ассоциациях, которые отстаивают интересы трейдеров, предлагают создать реестр агрокомпаний, не выполняющих обязательства по форвардам, и больше не заключать с ними контрактов. Но это мало, кого пугает. Опять-таки по причине массовости «протеста»: невозможно отказаться от работы с половиной рынка (если не больше).Понятно, что трейдеры и аграрии взаимосвязаны, и сторонам надо договариваться о взаимовыгодной формуле цены. Но трейдеры не готовы на большие доплаты, а селяне без доплат не отдают урожай. Говорят, что обе стороны ждут планового доклада Министерства сельского хозяйства США. Если он подтвердит дальнейший рост цен на кукурузу, трейдерам придется раскошелиться. Если спрогнозирует снижение цен, то крестьяне могут пойти навстречу.