Америка - несостоявшееся государство?

Когда я пишу эти строки, становится все больше похоже на то, что Джо Байден выиграл президентские выборы. Он точно получил на несколько миллионов голосов больше, чем его оппонент. Он может и должен заявлять о том, что получил от народа мандат на управление страной. Однако остаются вполне реальные вопросы относительно того, сможет ли он в действительности править страной.

В данный момент кажется весьма вероятным, что Сенат, который совершенно не представляет американский народ, останется в руках республиканской партии, которая будет всеми доступными способами саботировать политику Байдена.



Прежде, чем я перейду к вопросу о том, какие проблемы породит такая конфронтация, давайте поговорим о том, насколько нерепрезентативен этот самый Сенат.



Как известно, каждый штат имеет в Сенате по два своих представителя. Таким образом, штат Вайоминг с его 579 тысяч населения имеет в верхней палате Конгресса такое же представительство, как и штат Калифорния с населением в 39 миллионов человек. Небольшие по численности жителей штаты, как правило, значительно менее урбанизированы, чем плотно заселенные. И с учетом все возрастающего политического разрыва между городскими и сельскими территориями, Сенат получает очень сильную правую окраску.



Анализ, проведенный сайтом 538 com., показал, что в Сенате представительство республиканского электората на 7% больше, чем в среднем по стране. Такие примеры, как случай со Сьюзен Коллинз, которая удержалась в Сенате, представляя демократический штат, являются скорее исключением. Правый уклон Сената является главной причиной того, что республиканцы («Великая старая партия» — G. O. P.) будут иметь там прочное большинство несмотря на существенное преимущество демократической партии в голосовании на местах.



Вы можете задать вопрос, почему политический «разлом» в контроле над администрацией государства представляет собой такую проблему? Ведь в конце концов, республиканцы имели большинство в обеих палатах Конгресса на протяжении ¾ срока правления президента Барака Обамы. И страна это пережила, не так ли?



Да, но…



На самом деле, обструкция со стороны республиканцев принесла политическому процессу в США в период нахождения у власти Обамы много вреда. Республиканцы использовали «зубодробильную» тактику, включая угрозы объявления дефолта по госдолгу США, досрочного прекращения финансовой помощи американской экономике, что в целом замедлило темпы экономического восстановления страны. Сейчас имеются такие оценки, что без этого по существу саботажа, уровень безработицы в 2014 году мог быть на 2% ниже того, который существовал в реальности.



А необходимость в увеличении государственных расходов на данном этапе даже еще более острая, чем в 2011 году, когда республиканцы захватили Сенат.



Самая актуальная проблема — это уже неконтролируемый рост пандемии коронавируса, при котором в день появляется более 100 000 новых заражений. Эта ситуация сильно ударит по экономике, даже в том случае. если центральные и местные власти не прибегнут к локдаунам.



Америка отчаянно нуждается в дополнительных расходах на медицину, поддержку безработных, мелкого и среднего бизнеса, и оказавшихся на грани банкротств местных администраций. Осторожные оценки показывают, что нам необходимо каждый месяц тратить дополнительно по 200 миллиардов долларов или даже больше, пока вакцина не остановит пандемию COVID-2019. Я буду в шоке, если Сенат, в котором по-прежнему лидером республиканского большинства является Митч Макконнелл, пойдет хотя бы на что-то подобное.



Даже после снижения пика пандемии перед нами будет постоянно маячить угроза экономического спада и «поджимать» острейшая необходимость в росте госрасходов. Однако Макконнелл успешно затормозил расходы на развитие инфраструктуры даже тогда, когда Белым Домом правил Дональд Трамп. Почему он станет более сговорчивым при Джо Байдене?



Государственные расходы — это не единственный элемент большой политики. Президент во власти своими административными решениями и мерами может многого достичь либо в добро (как Обама), либо во зло (как Трамп) стране. Этим летом специальная команда в демократической партии обрисовала сотни таких действий и решений, которые президент Байден мог бы осуществить, вообще не проводя их через Конгресс.



Но тут меня сильно беспокоит возможная роль сильно «про-республиканского» Верховного суда. Того Верховного суда, который был сколочен жесткими действиями Макконнелла, презревшего все существующие нормы и приличия. Апофеозом этого безумия стало торопливое утверждение нового судьи Эйми Баррет буквально накануне всеобщего голосования.



Шесть из девяти членов Верховного Суда были рекомендованы партией, которая не выиграла ни одного общенационального голосования в ходе последних 8 президентских выборов. И мне кажется, что существует высокая вероятность того, что этот состав Верховного Суда будет действовать так же, как этот орган действовал в 1930-годы, блокируя программы «Нового курса» президента Рузвельта (экономическая и социальная программа, проводившаяся администрацией президента США Ф. Рузвельта с 1933 по 1939 год и нацеленная как на преодоление последствий Великой депрессии, так и на структурные реформы в промышленности, сельском хозяйстве, финансах, энергетике и трудовых отношениях — прим. ред.), пока тот не пригрозил увеличить количество судей в высшей судебной инстанции страны. Однако сейчас Байден не сможет пойти даже на такие угрозы с учетом того, что большинство в Сенате принадлежит республиканцам.



Так что перед нами замаячили большие проблемы. Поражение Трампа будет означать, по крайней мере, на настоящий момент, что нам удалось избежать скатывания в авторитаризм. И ставки здесь очень высоки не только потому, что мы знаем, кем на самом деле является Трамп, но и потому, что современная республиканская партия по своей природе является экстремистской и анти-демократической. Но наша извращенная избирательная система построена таким образом, что партия Трампа может серьезно сократить, а то и уничтожить возможности будущего президента в решении острых эпидемиологических, экономических и экологических задач.



Давайте начистоту: если бы мы увидели перед собой чужую страну с тем уровнем политического хаоса, который существует у нас, то мы бы решили, что она стоит на грани превращения в государство-банкрота — то есть такого государства, чье правительство уже не обладает достаточным контролем над ситуацией.



Пересчет голосов в Джорджии еще может дать демократам большинство в Сенате. При этом Байден еще может найти разумных республиканцев, которые отведут нас от края пропасти. Однако несмотря на очевидную победу Байдена, наша страна остается в опасности.

