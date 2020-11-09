В Украине за сутки зафиксировано 8 687 заболевших COVID-19

В Украине по состоянию на утро понедельника зафиксировано 8 687 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, количество выздоровевших – 2 277, умерло 115 пациентов, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов.



"За прошедшие сутки в Украине зафиксировано 8 687 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 (из них детей - 350, медработников - 321). Также за последние сутки госпитализированы - 1100 человек, летальных случаев – 115, выздоровели – 2 277 человек", - написал Степанов на своей странице в соцсети Фейсбук в понедельник утром.



Днем ранее, 8 ноября в Украине было зафиксировано 9 397 новых случаев инфицирования COVID-19; 7 ноября было зафиксировано 10 746 новых случаев; 6 ноября было 9 721 заболевших, 5 ноября - 9 850 новых случаев заболевания.



Количество инфицированных с начала пандемии на утро понедельника составило 469 018 человек, 8 565 человек - умерли от COVID-19, выздоровели - 209 143.



За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (748), Харьковской (717), Запорожской (683), Житомирской (636) и Киевской (590) областях.

